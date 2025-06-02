Назван лучший вратарь сезона

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона, передает Sport24.

«Топ вратарей по итогам сезона? В этом году лучший Акинфеев. Он много очков принес ЦСКА, ошибок грубых не было. Этот сезон Игорь провел очень сильно. У него не было ошибок, которые повлияли на счет матча», — сказал Кафанов.

Акинфеев вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России. Суперфинал Кубка России, в котором ЦСКА играл с «Ростовом» состоялся 1 июня. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Акинфеев вышел в стартовом составе команды и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности в серии 11-метровых ударов.

Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Акинфеев показал видео с Кубком России, наполненным шампанским.