В НХЛ одним словом описали шансы сборной России сыграть на ОИ-2026

В НХЛ описали шансы сборной России сыграть на ОИ-2026 как минимальные

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что с большой долей вероятности недопуск сборной России на Олимпийские игры 2026 года останется в силе.

По его словам, вероятность пересмотра данного решения минимальна.

«Мы следим за развитием ситуации и теоретически готовы к переменам, но на данный момент другие расклады маловероятны», — заявил Дэйли.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

На Олимпиаде-2022 команда Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла серебряные медали.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин улетел в отпуск с семьей.