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Российский тренер ответил, обыграет ли национальная команда Белоруссию

Байдачный считает, что Белоруссия может обыграть сборную России
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Яков Андреев/РИА Новости

Российский тренер Анатолий Байдачный выразил мнение, что национальная команда может испытать проблемы в матче против Белоруссии. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Мне кажется, что у сборной Беларуси больше мотивации, чем у сборной России в этой игре. Во-первых, новый стадион очень хороший открыли, и хотелось бы, понятное дело, не проиграть на нем. И, насколько я понимаю, у сборной России многих лидеров не будет. Есть все шансы победить», — заявил Байдачный.

В рамках июньского сбора Россия в Минске сыграет с национальной командой Белоруссии. Игра состоится 10 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой после начала специальной военной операции.

Ранее сборная России назвала игроков, которые летят на матч с Белоруссией.

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