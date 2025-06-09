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Акинфеев обратился к Николичу после его ухода из ЦСКА

Акинфеев поблагодарил Николича за совместную работу в ЦСКА
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Telegram-канал «Игорь Акинфеев #35»

Капитан московского ЦСКА, вратарь Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале поблагодарил сербского специалиста Марко Николича за совместную работу в клубе.

«Марко, спасибо за совместную работу! И за сезон», — говорится в сообщении голкипера.

О том, что Николич покидает пост главного тренера ЦСКА, стало известно 9 июня.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года. Ожидается, что новым местом работы серба станет греческий АЕК.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее появилась информация, что ЦСКА может возглавить экс-тренер «Динамо».

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