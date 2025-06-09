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В «Зените» обозначили планы по изменениям в тренерском штабе

Медведев обозначил планы «Зенита» касаемо тренерского штаба команды
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Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев обозначил планы санкт-петербургского клуба касаемо тренерского штаба команды, прокомментировав появившуюся в СМИ информацию, что никаких изменений произведено не будет. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Он подтвердил, что весь штаб продолжит работу.

«С возможным дополнением», — добавил он.

9 июня стало известно, что «Зенит» уже продлил контракты на год с Анатолием Тимощуком, Виллиамом де Оливейрой, Александром Анюковым.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Ранее футболист «Зенита» женился.

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