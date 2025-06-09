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«Зенит» продлил контракт с украинским тренером

Украинский тренер Тимощук продолжит работу в «Зените»
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ФК «Зенит»/РИА Новости

Петербургский «Зенит» продлил контракты с членами тренерского штаба команды. Об этом сообщает портал Legalbet со ссылкой на корреспондента издания Анара Ибрагимова.

«Новые соглашения с Анатолием Тимощуком, Виллиамом де Оливейрой, Александром Анюковым и другими специалистами рассчитаны на один год — до лета 2026-го», — говорится в сообщении.

Минувший сезон «Зенит» впервые за семь лет завершил на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Первое чемпионство в истории завоевал «Краснодар». Сине-бело-голубые в год столетия не смогли взять ни титул, ни Кубок страны — в полуфинале они уступили будущему победителю ЦСКА.

Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и в 2013-2015 годах, в качестве игрока он дважды стал чемпионом России, завоевал Суперкубок страны, также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. В тренерском штабе «Зенита» он работает с 2017 года. Из-за того, что Тимощук трудится в России, на Украине его лишили всех наград и регалий, ранее присвоенных спортивным руководством страны.

Ранее футболист «Зенита» женился.

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