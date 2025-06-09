«Если начнутся ухудшения, будут трепанацию делать»: известны подробности о состоянии хоккеиста в коме

Юрий Митькин, отец хоккеиста клуба «Авто» Артема Митькина, рассказал о состоянии здоровья сына после аварии и отметил, что его состояние тяжелое. Слова Митькина-старшего приводит Sport24.

«Врачи совсем никаких прогнозов не дают. Говорят, если организм вывезет, то вывезет. Сегодня был в больнице, но меня к нему не допускают. Мне сказали, что пустят максимум в среду, если никаких ухудшений в состоянии не будет. А если начнутся ухудшения, будут трепанацию делать», — рассказал он.

По информации СМИ хоккеист находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии и без водительских прав. Инцидент произошел в ночь на 9 июня, Митькин катался вместе со своими друзьями и на 90-м километре ЕКАД (Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге) потерял управление, из-за чего врезался в забор. Автомобиль развалился на части. Пострадавших госпитализировали.

Спортсмену диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей лица, ушибы легких с двух сторон, пневмоторакс, кровоизлияние в мозг. Врачи ввели его в искусственную кому.

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