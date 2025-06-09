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Экс-игрок сборной России о полуфинале Лиги наций: это был день французов

Экс-игрок Булыкин о полуфинале Лиги наций: это был день французов
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Heiko Becker/Reuters

Сборная Франции удачно воспользовалась моментами, которые у нее были в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА против сборной Германии. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Любой гол всегда влияет на обе команды. Кому-то придает силы, кого-то огорчает и заставляет отыгрываться. А когда ты бежишь отыгрываться, то есть шанс нарваться на второй гол. Кто первый забивает, тот имеет преимущество. И если игра на высоком уровне, то легко может счет стать 2:0 в такой ситуации — что мы и увидели. Хотя немцы могли хорошо сыграть, но это был день французов», — констатировал Булыкин.

Французы обыграли Германию 2:0 и завоевали бронзовые медали Лиги наций. В финале сборная Португалии взяла верх над национальной командой Германии в серии пенальти — 2:2 (5:3). Решающим стал сейв вратаря Диогу Кошты после удара Альваро Мораты. Лидер португальцев Криштиану Роналду забил в основное время, он был заменен в конце второго тайма из-за травмы.

Ранее был назван главный герой сборной Португалии в финале Лиги наций.

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