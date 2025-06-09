Назван главный герой сборной Португалии в финале Лиги наций

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал главным творцом успеха своей команды в финальном матче Лиги наций УЕФА против Испании. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Футбол непредсказуем, и выигрывают те, кто больше этого хочет и кто больше сил отдал на поле. Встречались равные по силе сборные, но Криштиану, конечно, за счет мотивации и атмосферы в команде смог и игру показать, и Португалию привести к чемпионству в Лиге наций», — констатировал Булыкин.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, при этом именно Роналду забил мяч, позволивший португальцам сравнять счет. В концовке второго тайма Криштиану был заменен из-за травмы. В дополнительное время зрители голов не увидели, а в серии пенальти все решил сейв вратаря сборной Португалии Диогу Кошты, который отразил удар Альваро Мораты.

В матче за третье место встречались сборные Франции и Германии. Бронзовые медали Лиги наций завоевали французы, победившие немецкую команду со счетом 2:0.

Ранее Роналду рассказал, на какие жертвы готов ради сборной.