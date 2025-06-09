«Валяются гайки»: экс-игрок «Динамо» рассказал о полете на сломанном самолете в России

Бывший футболист московского «Динамо» Манише вспомнил историю, как после одного из выездных матчей в России команде пришлось возвращаться обратно на самолете, у которого отвалились гайки. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Летим обратно: зашли в самолет, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолета! А у нас еще борт такой, весьма старенький. Сейчас это звучит как веселая байка, но тогда я переживал. Спрашивал у российских игроков – это вообще нормально?» — поделился он.

Манише выступал за столичный клуб с 2005 по 2006 год. Всего в составе команды он провел 13 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Также в своей клубной карьере он выступал за португальский «Порту», лондонский «Челси», испанский «Атлетико» и миланский «Интер». С 2003 по 2008 год провел 53 матча в составе взрослой сборной Португалии. В 2004 году он вместе с национальной командой серебряным призером чемпионата Европы.

Ранее в сборной Нигерии выразили надежду, что Россию скоро вернут на международную арену.