В сборной Нигерии выразили надежду, что Россию скоро вернут на международную арену

В сборной Нигерии заявили, что согласны провести ответный товарищеский матч против национальной команды России уже на нигерийском поле. Слова нигерийского представителя приводит Sport24.

«Мы выражаем благодарность российской стороне за отличную организацию этой встречи и искренне надеемся, что в ближайшее время российский футбол и национальная сборная вновь вернутся на международную арену», — заявили в команде.

6 июня россияне дома сыграли вничью против нигерийцев. Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Также в рамках июньского сбора Россия в Минске сыграет с национальной командой Белоруссии. Игра состоится 10 июня, стартовыйсвисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой после начала специальной военной операции.

Ранее сборная России назвала игроков, которые летят на матч с Белоруссией.