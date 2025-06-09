Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры после победы в Лиге наций

40-летний нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры после победы национальной команды в Лиге наций. Его слова в социальной сети X приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

«Вы знаете, сколько мне лет. Очевидно, что я все ближе к концу, чем был раньше, но я должен наслаждаться каждым моментом. Если я не получу серьезных травм, то я продолжу», — заявил Роналду.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.

Роналду вместе с командой выиграл второй трофей Лиги наций. Всего на счету форварда три трофея в национальной команде, также он выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

Ранее звездный польский форвард Роберт Левандовски отказался играть в сборной из-за тренера.