«Абсолютная шизофрения»: Губерниев о словах Гашека про Овечкина

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что бывший чешский голкипер Доминик Гашек претендует на место в психоневрологическом диспансере из-за его слов в адрес российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

До этого Гашек обвинил США и Канаду в том, что страны позволили российскому хоккеисту играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после начала СВО.

«Его можно только пожалеть. Он призывает россиянина не приезжать на родину и не приходить в свой парламент. Это абсолютная шизофрения, его жалко. Не знаю, можно ли это вылечить. Очевидно, у него какая-то озабоченность Россией», — заявил он.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в НХЛ побил россиянин Овечкин.

Ранее в Госдуме выразили уверенность, что Овечкин встретится с Владимиром Путиным.