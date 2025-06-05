«Все серьезно»: в Госдуме уверены, что Овечкин встретится с Путиным

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ближайшее время встретится с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Ему интересно — как и руководству страны. Думаю, он и с президентом в ближайшее время встретится. Матвиенко его тепло встретила, она и сама спортсменка. У Овечкина сегодня очень важное значение для имиджа России. Это не просто какие-то фанатские симпатии — все серьезно», — заявил он.

4 июня Овечкин посетил с визитом Совет Федерации РФ. Во время визита хоккеист провел короткий диалог с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Ирина Роднина предрекла Овечкину успешную политическую карьеру.