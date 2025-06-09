Дом Кварацхелии в Каннах обокрали во время его отдыха

Дом грузинского нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии и полузащитника «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили в Каннах обокрали. Об этом сообщает Geo Team в социальной сети X.

По информации источника, были украдены драгоценности, сумки и часы. Злоумышленники пробрались в дом, когда футболистов с их семьями там не было.

31 мая Кварацхелия в составе французской команды выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче «ПСЖ» встречался с миланским «Интером» и разгромил его со счетом 5:0. Грузинский футболист отметился голом, он забил на 73-й минуте игры, сделав счет 4:0.

Всего в текущем сезоне Кварацхелия успел провести за парижскую команду 25 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач. «ПСЖ» завоевал четыре трофея — чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок и Лига чемпионов.

«ПСЖ» объявил о переходе грузинского футболиста из итальянского «Наполи» 17 января 2025 года. 26 января Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ» в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» и отдал результативную передачу.

Ранее сборная Португалии с Криштиану Роналду выиграла Лигу наций.