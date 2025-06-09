Сборная Португалии с Роналду выиграла Лигу наций

Сборная Португалии выиграла Лигу наций. В финале команда сыграла с национальной командой Испании.

Основное время завершилось с результатом 2:2. Счет в матче открыли испанцы: на 21-й минуте отличился Мартин Субименди. Через пять минут Португалия смогла сравнять, гол оформил Нуну Мендеш с передачи Педру Нету. На 45-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел Испанию вперед, а на 61-й минуте Криштиану Роналду установил равенство на табло. В дополнительное время футболисты не смогли забить.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы — 5:3. Роналду участие в серии 11-метровых ударов не принял, форвард был заменен по ходу второго тайма из-за полученного повреждения.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Матч за третье место состоялся также 8 июня. Бронзовые медали турнира выиграла сборная Франции, которая одолела национальную команду Германии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии, завершилась с результатом 2:0.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. Впервые соревнование было запланировано на 2018 год в сроки, соответствующие окончанию чемпионата мира 2018. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе. Лига наций проводится раз в два года.

Ранее футболист сборной Испании установил историческое достижение.