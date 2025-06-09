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В Ереване завершился Кубок мира по самбо

Российские атлеты выиграли 15 золотых медалей на Кубке мира по самбо в Ереване
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FIAS

В Ереване завершился Кубок мира по самбо на призы президента Национального олимпийского комитета (НОК) Армении Гагика Царукяна.

На соревнованиях, генеральным партнером которых выступила «Роснефть», а официальным — банк ВТБ, были разыграны медали по спортивному и боевому самбо. Спортсмены выступали в 28 весовых категориях. Российские спортсмены завоевали 15 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей. Всего было разыграно 28 комплектов медалей среди 252 спортсменов из 18 стран.

«Мы увидели не только отличную организацию, но и высокий уровень спортивной борьбы. Российские самбисты вновь подтвердили свой статус фаворитов, став первыми во всех дисциплинах. Значительный прогресс продемонстрировали и команды из других стран. Приятное впечатление оставило выступление хозяев турнира – армянских спортсменов, завоевавших 11 медалей различного достоинства», — заявил глава Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков.

На чемпионате мира 2024 года российская команда завоевала 26 медалей (16-5-5) и выиграла общий зачет. Спортсмены из России, Белоруссии и Франции, согласно решению ФИАС, выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее сборная Португалии с Роналду выиграла Лигу наций.

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