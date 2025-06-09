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Роналду расплакался после победы в финале Лиги наций

Криштиану Роналду расплакался после победы Португалии в финале Лиги наций
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Rodrigo Antunes/Reuters

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду расплакался после победы своей команды в финале Лиги наций. Об этом сообщает РИА Новости.

В финале турнира, который состоялся 8 июня, португальская сборная сыграла с национальной командой Испании. Основное время завершилось с результатом 2:2. Счет в матче открыли испанцы: на 21-й минуте отличился Мартин Субименди. Через пять минут Португалия смогла сравнять, гол оформил Нуну Мендеш с передачи Педру Нету. На 45-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел Испанию вперед, а на 61-й минуте Роналду установил равенство на табло. В дополнительное время футболисты не смогли забить.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы — 5:3. Роналду участие в серии 11-метровых ударов не принял, нападающий был заменен по ходу второго тайма из-за полученного повреждения.

После игры форвард не смог сдержать эмоции и заплакал прямо на футбольном поле.

Ранее Роналду раскрыл свое отношение к Месси.

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