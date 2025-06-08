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Роналду идет за трофеем: Испания и Португалия сражаются в финале Лиги наций. LIVE

Футбол. Лига наций УЕФА. Финал. Испания — Португалия. ОНЛАЙН

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Pedro Nunes/Reuters
Сборные Испании и Португалии встречаются в финале Лиги наций УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига наций УЕФА. Лига А. Финал
1-й тайм
08 июня 22:00
Португалия
0 : 0
Испания
Стадион «Арена Мюнхен», Мюнхен, Германия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

А вот теперь Педри простил португальцев! На линии штрафной он замкнул прострел Уильямса, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги!

'14

Сам Ламин отважился нанести удар, но мяч полетел намного выше ворот.

'13

Хорош Ямаль! Обыграл двоих соперников и заработал опасный стандарт на углу штрафной!

'9

Динамичная игра, нет пока преимущества у какой-то из команд.

'5

Угловой у ворот сборной Испании закончился неточным ударом Невеша.

'4

Активно начали обе команды. И сразу в центре внимания находятся звезды обеих сборных — Ямаль и Роналду. Пока 40-летний Криш не дает испанскому юному таланту развернуться. Играючи он прервал забег Ямаля к португальской штрафной.

'1

Начали! Главный судья — швейцарец Сандро Шерер.

21:55

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Невеш, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Витинья, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Педру Нету, Шику Консейсау, Криштиану Роналду.

Испания: Унаи Симон, Оскар Мингеса, Робен Ле Норман, Дин Хёйсен, Марк Кукурелья, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Микель Оярсабаль.

21:50

Матч начнется в 22:00 мск.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сборные Испании и Португалии встречаются в финале Лиги наций УЕФА!

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