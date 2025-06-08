А вот теперь Педри простил португальцев! На линии штрафной он замкнул прострел Уильямса, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги!
Сам Ламин отважился нанести удар, но мяч полетел намного выше ворот.
Хорош Ямаль! Обыграл двоих соперников и заработал опасный стандарт на углу штрафной!
Динамичная игра, нет пока преимущества у какой-то из команд.
Угловой у ворот сборной Испании закончился неточным ударом Невеша.
Активно начали обе команды. И сразу в центре внимания находятся звезды обеих сборных — Ямаль и Роналду. Пока 40-летний Криш не дает испанскому юному таланту развернуться. Играючи он прервал забег Ямаля к португальской штрафной.
Начали! Главный судья — швейцарец Сандро Шерер.
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Невеш, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Витинья, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Педру Нету, Шику Консейсау, Криштиану Роналду.
Испания: Унаи Симон, Оскар Мингеса, Робен Ле Норман, Дин Хёйсен, Марк Кукурелья, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Микель Оярсабаль.
Матч начнется в 22:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сборные Испании и Португалии встречаются в финале Лиги наций УЕФА!