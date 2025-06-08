«Ошибки перечеркивают плюсы»: тренер об игре Сафонова в матче с Нигерией

Тренер Билялетдинов не считает Сафонова лучшим игроком матча с Нигерией

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что не считает справедливым вручение голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову награду лучшему игроку матча после товарищеской игры между сборными России и Нигерии. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Задайте вопрос тому, кто проголосовал. Такие ошибки перечеркивают все плюсы. В первом тайме перечеркнули все, что хорошего сделал Сафонов. Я не считаю его лучшим игроком матча с Нигерией», — сказал Билялетдинов.

Поединок, который состоялся 6 июня на московском стадионе «Лужники», завершился ничейным результатом со счетом 1:1. Сафонов вышел с капитанской повязкой в стартовом составе российской команды и на 71-й минуте допустил результативную ошибку, которая привела к голу.

На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

Ранее Сафонов пошутил о своей ошибке в матче с Нигерией.