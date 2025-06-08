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В России отказались от эстонского футболиста из-за его национальности

Эстонский футболист Айнсалу: в России от меня отказались из-за национальности
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TAIRO LUTTER via www.imago-image/Global Look Press

Эстонский футболист Михкель Айнсалу рассказал, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) отказался от его кандидатуры из-за национальности. Его слова приводит Delfi.

Он рассказал, что в 2021 году у него был хороший вариант с клубом из РПЛ, однако руководство команды не стало его рассматривать.

«Тренер посмотрел мои матчи — я ему очень понравился. Поскольку президент обычно не вмешивался в трансферы, все вопросы решал другой человек. Через него все и уладили. Но когда президент все-таки узнал, его реакция была такой: «Черт, эстонец, эстонский паспорт — без шансов. Таких ребят мы сюда не берем», — поделился подробностями он.

При этом футболист отметил, что при случившемся трансфере он бы все равно покинул российский клуб через полгода после подписания контракта — после начала специальной военной операции России на Украине.

На сегодняшний момент эстонский футболист играет в родной страны за клуб «Левадия». Спортсмен также играл на Украине, в Дании и Нидерландах. Он получает вызовы в национальную эстонскую команду, он уже сыграл на уровне сборных 22 матча.

Ранее Криштиану Роналду попал в стартовый состав Португалии на матч с Испанией.

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