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Роналду попал в стартовый состав Португалии на матч с Испанией

Сборные Испании и Португалии объявили стартовые составы на финал Лиги наций
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Pedro Nunes/Reuters

Национальные сборные Португалии и Испании назвали стартовые составы на финал Лиги наций.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Невеш, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Витинья, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Педру Нету, Шику Консейсау, Криштиану Роналду.

Испания: Унаи Симон, Оскар Мингеса, Робен Ле Норман, Дин Хёйсен, Марк Кукурелья, Мартин Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Микель Оярсабаль.

Поединок состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Матч за третье место состоялся также 8 июня. Бронзовые медали турнира выиграла сборная Франции, которая одолела национальную команду Германии Встреча, которая состоялась на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии, завершилась с результатом 2:0.

Лига наций — международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. Впервые соревнование было запланировано на 2018 год в сроки, соответствующие окончанию чемпионата мира 2018. В турнире действуют принципы повышения и понижения в классе. Лига наций проводится раз в два года.

Ранее футболист сборной Испании установил историческое достижение.

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