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«Зенит» выиграл Суперкубок России

«Зенит» разгромил «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России среди женщин
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Telegram-канал «ЖФК «Зенит»»

Футболистки петербургского «Зенита» стали обладательницами Суперкубка России.

В финальном поединке «Зенит» встречался с московским «Локомотивом». Первый тайм завершился вничью, однако под его конец футболистки «железнодорожников» остались в меньшинстве, когда прямую красную карточку получила Ола Буваро. Во второй части матча футболистки петербургской команды забили трижды — отличились Кики (49-я минута), Екатерина Пантюхина (61) и Наталья Трофимова (89).

Женский «Зенит» во второй раз стал обладателем Суперкубка страны, первый такой трофей футболистки завоевали в 2023 году.

Команда была основана 21 января 2020 года. За это время футболистки «Зенита» завоевали золотые медали чемпионата России трижды — в 2022, 2023, 2024 годах, а также выиграли бронзовые награды национального первенства — в 2021 году. До финала Кубка России команда добиралась трижды — в 2021, 2022, 2023 годах, однако выиграть трофей команде не удалось. В 2024 году «Зенит» также проиграл матч за Суперкубок страны.

Ранее в Греции дали совет уходящему в АЕК из ЦСКА тренеру Макро Николичу.

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