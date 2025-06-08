В Греции дали совет уходящему в АЕК из ЦСКА тренеру Николичу

В Греции заявили, что фанаты АЕК будут со скепсисом относиться к Николичу

Греческий журналист Никос Кикидис в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что переходящему из ЦСКА в АЕК Марко Николичу будет необходимо постараться завоевать доверие фанатов.

По его словам, до серба в АЕК работал успешный тренер, который был близок с болельщиками.

«Николич придет в команду после Матиаса Алмейды, которого высоко оценивали фанаты. Поэтому для Николича сравнения с Алмейдой будут неизбежны, если он не начнет хорошо выступать с первых матчей. Новость о назначении Николича была воспринята с большим скептицизмом и осторожностью», — заявил Кикидис.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Станислав Черчесов высказался против совмещения в сборной России.