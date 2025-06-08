В Эстонии вывесили кровавый баннер с поддержавшим Россию футболистом

Эстонские фанаты пришли на матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с баннером, направленным против похвалившего Россию футболиста сборной Израиля Эли Дасу, сообщает Sport5.

По информации источника, болельщики пронесли на стадион в Таллине полотно, где Даса изображен рядом с литерой «Д», отсылающей к московскому «Динамо», в пятнах крови.

Глава Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарес обратился к президенту Эстонского футбольного союза Айвару Похлаку и потребовал осудить произошедшее. Также Зуарес обратил на баннер внимание делегата ФИФА, присутствовавшего на игре.

Перед матчем Эстонии и Израиля, который состоялся в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2026, Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» за проведенные в России годы и заявил, что не занимается политикой.

Федерация футбола Израиля после появления информации о допросе игрока отреагировала оперативно, вступив в контакт с федерацией Эстонии и МИД Израиля в Таллине. Вопрос был урегулирован дипломатически. Даса, который ушел из «Динамо» в мае 2025 года, вылетел из Эстонии вместе со своей сборной.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может возглавить экс-тренер «Динамо».