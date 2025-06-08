Тренер ЦСКА Николич согласовал с АЕК двухлетний контракт

Mozzart Sport: тренер ЦСКА Николич согласовал с греческим АЕК контракт на 2 года

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич согласовал с греческим клубом АЕК двухлетний контракт. Об этом сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, штаб сербского специалиста пополнят Радойе Смилянич и Александар Рогич, а также тренер по физподготовке Горан Башарич. Официально Марко Николич будет представлен в качестве главного тренера ЦСКА на следующей неделе.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее «Арена Химки» подала в суд на «Химки».