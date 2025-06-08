Первая ракетка мира назвала шуткой финал «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), раскритиковала финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за погодных условий.

По ее словам, во время игры на корте было чересчур ветрено.

«Ветер дул очень сильно, иногда он успокаивался. В какой-то момент это все выглядело как шутка. Она била по мячу, и ветер придавал ее ударам скорости. Каждый раз я опаздывала», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

В финале белорусская спортсменка проиграла представительнице США Кори Гауфф. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21. На счету Соболенко два эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Американка взяла второй титул на турнирах Большого шлема. Для Соболенко этот финал «Ролан Гаррос» стал первым в карьере. По ходу матча белоруска накричала на свою команду.

Ранее Арина Соболенко заявила, что после поражения в финале «Ролан Гаррос» ей нужны алкоголь и сладости.