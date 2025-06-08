Грузинский чемпион UFC может провести реванш с Нурмагомедовым

Победитель главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 316 Мераб Двалишвили может провести бой-реванш с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Умаром Нурмагомедовым. Об этом заявил глава промоушена Дана Уайт.

По его словам, этот бой может пройти после того, как боя Двалишвили с Кори Сэндхагеном.

«Мы заинтересованы в реванше Умара и Мераба. Это лишь поможет наследию Двалишвили – пройти через всех дважды», — заявил Уайт.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась победой грузинского бойца удушающим приемом в третьем раунде, который сохранил чемпионский пояс в легчайшем весе. После этой победы рекорд Двалишвили в профессиональной карьере стал 20-4. У его соперника поражение стало третьим в карьере при 18 победных результатах.

В со-главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

Ранее грузинского чемпиона UFC назвали ублюдком.