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Грузинского чемпиона UFC назвали ублюдком

Боец UFC О'Мэлли назвал Двалишвили ублюдком после поражения на турнире в Ньюарке
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Ron Chenoy/USA TODAY Sports/Reuters

Боец смешанных единоборств (ММА) Шон О'Мэлли в интервью после поражения в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 316 против Мераба Двалишвили назвал соперника ублюдком.

По его словам, поединок прошел не в том формате, в котором он изначально предполагал.

«Не думал, что все так пойдет. Мераб – ублюдок. Благодарю всех зрителей и болельщиков», — заявил О'Мэлли.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась победой грузинского бойца удушающим приемом в третьем раунде, который сохранил чемпионский пояс в легчайшем весе. После этой победы рекорд Двалишвили в профессиональной карьере стал 20-4. У его соперника поражение стало третьим в карьере при 18 победных результатах.

В со-главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC встал на колено перед Трампом.

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