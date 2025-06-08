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Ян вызвал чемпиона UFC на бой

Боец UFC Ян вызвал на бой Двалишвили
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Ron Chenoy/USA TODAY Sports/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян в социальных сетях опубликовал новый пост, в котором вызвал на бой защитившего чемпионский пояс в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

«Мераб, погнали», — заявил Ян.

10 марта 2024 года на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. После поединка с представителем Китая Ян и его команда говорили о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою спортсмен тоже получил травму. После боя с Сонгом Ян опубликовал сообщение из больницы. Он рассказал, что у него диагностирован разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

Ранее был объявлен итог главного боя UFC 316.

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