Стала известна зарплата тренера ЦСКА в новом клубе

Журналист Карпов: тренер ЦСКА Николич будет зарабатывать в АЕКе €1,7 млн

Журналист Иван Карпов рассказал в своем Telegram-канале, что тренер московского ЦСКА Марко Николич будет зарабатывать в греческом АЕКе €1,7 млн.

В ЦСКА специалист зарабатывает €1,2 млн.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее комментатор «Матч ТВ» рассказал, лишится ли ЦСКА тренера после победы в Кубке России.