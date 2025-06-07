Стало известно, поедет ли Сафонов на матч с Белоруссией

Тренер Кафанов сообщил, что Сафонов не поедет на матч с Белоруссией

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов покинет расположение сборной России и не сыграет с командой Белоруссии. Об этом сообщил тренер российской команды Виталий Кафанов, его слова приводит «Матч ТВ».

«Сафонов 9 числа должен быть в расположения клуба, поэтому Матвей не поедет на матч с Белоруссией. Даже если бы не этот срочный отъезд, ему нужен отдых хотя бы две недели после такого тяжелого сезона. Пусть отдохнет хотя бы три дня», — заявил он.

Сафонов сыграл в поединке против национальной команды Нигерии. Поединок, который состоялся 6 июня на московском стадионе «Лужники», завершился ничейным результатом со счетом 1:1. Сафонов вышел с капитанской повязкой в стартовом составе российской команды и на 71-й минуте допустил результативную ошибку, которая привела к голу.

На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

Ранее Сафонов извинился за свою ошибку в матче России и Нигерии.