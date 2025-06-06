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Сафонов извинился за свою ошибку в матче России и Нигерии

Голкипер сборной России Сафонов извинился за свою ошибку в матче с Нигерией
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Pauline Figuet/Global Look Press

Голкипер Матвей Сафонов, который на клубном уровне выступает за парижский «ПСЖ», принес извинения болельщикам за свою ошибку в товарищеском матче сборных России и Нигерии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хочу извиниться перед всеми болельщиками, кто был сегодня на стадионе, кто за нас болел, кто приехал поболеть за меня лично. За то, что испортил немного настроение в такой замечательный праздник футбола», — заявил он.

Поединок, который состоялся 6 июня на московском стадионе «Лужники», завершился ничейным результатом со счетом 1:1. Сафонов вышел с капитанской повязкой в стартовом составе российской команды и на 71-й минуте допустил результативную ошибку, которая привела к голу.

На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. Сухая серия команды насчитывала восемь игр.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

Ранее Валерий Карпин объяснил ничью с Нигерией.

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