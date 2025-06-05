Украинский боксер Ломаченко на русском языке объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по боксу в различных категориях украинец Василий Ломаченко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал видеозапись и объявил о завершении профессиональной карьеры.

Объявление он сделал на русском языке.

«В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить», — заявил он.

Ломаченко — двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины. Боксер, которому 37 лет, он владел чемпионскими титулами по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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