Семикратная олимпийская чемпионка раскрыла самый эмоциональный момент в карьере

Семикратная олимпийская чемпионка, обладательница 34 золотых медалей чемпионатов мира и Европы по синхронному плаванию Светлана Ромашина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о самом эмоциональном моменте в своей карьере.

«Никакое волнение не может сравниться с волнением перед выходом на Олимпийские игры, особенно на мои первые Игры 2008 года. При том, что мои спортсмены потихонечку достигают высот и с открытием границ, с появлением возможности выступления на международных стартах, те эмоции, которые я испытывала в роли спортсмена, они превыше всего», — сказала олимпийская чемпионка.

Ромашина призналась, что пока «недалеко ушла» от роли спортсмена, но постепенно привыкает к роли наставника. В данный момент олимпийская чемпионка работает директором спортивной школы олимпийского резерва, а также исполняет обязанности тренера.

«Роль тренера для меня тоже близка, она интересна, она меня затягивает, она меня захватывает, и я прекрасно понимаю, почему это происходит, потому что я человек со спортивным характером, я человек результата, и мне нужно видеть достижения, видеть победы, видеть то, что ты созидаешь», — рассказала Ромашина.

Ранее семикратная олимпийская чемпионка рассказала о переходе в тренеры.