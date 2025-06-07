Семикратная олимпийская чемпионка рассказала о переходе в тренеры

Семикратная олимпийская чемпионка, обладательница 34 золотых медалей чемпионатов мира и Европы по синхронному плаванию Светлана Ромашина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что изменилось в ее жизни после завершения карьеры и перехода на тренерскую и административную работу.

В данный момент Ромашина работает директором спортивной школы олимпийского резерва, а также исполняет обязанности тренера.

«Когда ты выходишь на старт, все контролируешь сам. А когда выводишь на старт спортсмена уже в роли тренера, понимаешь, что в данный момент от тебя ничего не зависит. Ты свой максимум уже сделал, а спортсмену это только предстоит. Ты не можешь ничего изменить, ничего поправить», — объяснила Ромашина.

По мнению самой титулованной спортсменки в истории синхронного плавания, выступление подопечных — всегда волнительный момент. При этом ответственность за результат наставник и спортсмен делят поровну.

«Груз ответственности у спортсмена и тренера, как по мне, одинаковый, потому что на старт мы выходим и выигрываем вместе. Если проигрываем — тоже вместе», — рассказала Ромашина.

Олимпийская чемпионка отметила важность роли тренера в жизни каждого спортсмена. По ее словам, наставник должен уметь сохранять самообладание и демонстрировать уверенность — тогда и спортсмену будет спокойнее выходить на старт.

«Важно видеть и знать, что рядом с тобой стоит твой тренер, который за тебя горой, с которым вы проделали огромную работу. И, конечно же, в этот момент вы друг друга прекрасно чувствуете», — объяснила Ромашина.

Ранее стало известно, в какой стране проведет отпуск Овечкин.