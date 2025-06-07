Черчесов заявил, что хочет стать главным тренером сборной России

Бывший главный тренер сборной России, московских «Динамо» и «Спартака» Станислав Черчесов заявил, что Игорь Акинфеев должен провести прощальный матч в «Лужниках» в составе национальной команды. Специалист подчеркнул, что хотел бы возглавить сборную России в этом матче. Слова Черчесова приводит Legalbet.

«Мне, конечно, хотелось бы еще раз увидеть Акинфеева в футболке сборной России. В каком-нибудь прощальном матче на «Лужниках». И, извините за нескромность, главным тренером в такой игре хочу быть я», — сказал Черчесов.

Специалист признался, что несколько раз пытался уговорить Акинфеева вернуться в сборную России накануне чемпионата Европы по футболу — 2020, однако голкипер оказался тверд в своем решении завершить карьеру в национальной команде.

Акинфеев объявил, что прекращает свои выступления за сборную России, 1 октября 2018 года. Всего на его счету 111 матчей в составе национальной команды.

На данный момент вратарь продолжает карьеру в московском ЦСКА.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 год.

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