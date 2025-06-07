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Израильского экс-игрока «Динамо» допросили в Эстонии из-за слов про Россию

В Эстонии допросили израильского игрока «Динамо» Дасу из-за его слов про Россию
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Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эстонские правоохранительные органы допросили израильского экс-футболиста московского «Динамо» Эли Дасу за его слова про Россию. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

Причиной для допроса послужил тот факт, что перед игрой отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между Эстонией и Израилем Даса на пресс-конференции заявил, что благодарен «Динамо» и заявил, что не занимается политикой.

«Я благодарен за годы, проведенные в России как игрок, и не занимаюсь политикой. Мне часто задают вопросы: «Как ты можешь играть в России, если ты из Израиля?» Я приехал из Израиля и с гордостью являюсь гражданином этой страны, играющим в России. Благодарен клубу, который относится ко мне как к спортсмену», — заявил тогда Даса.

Уже после матча сотрудники правоохранительных органов приехали в отель, где расположилась израильская команда, и допросили футболиста.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу Израиля. Во время поединка местные эстонские болельщики несколько раз освистывали Дасу.

Футболист покинул московский клуб в мае после завершения срока контракта.

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