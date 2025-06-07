Российский тренер не верит в уход тренера ЦСКА из клуба

Тренер Непомнящий не верит в уход Николича из ЦСКА

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что не верит в то, что наставник ЦСКА Марко Николич покинет клуб и перейдет в греческий АЕК, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я эту тему вообще комментировать не хочу. Я в это не верю, вот и весь мой ответ», — сказал Непомнящий.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее полузащитник ЦСКА рассказал, как победа в Кубке России повлияет на команду.