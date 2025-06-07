Российский футболист: от Нигерии у меня не было завышенных ожиданий

Футболист Пальцев рассказал, что у него не было завышенных ожиданий от Нигерии

Защитник сборной России по футболу Валентин Пальцев заявил, что у него не было завышенных ожиданий от национальной команды Нигерии, передает «Чемпионат».

«От Нигерии у меня не было завышенных ожиданий. Просто хотелось сыграть с этой командой — хорошей сборной. Игра получилась хорошей, а что касается результата — конечно, хотелось бы выиграть», — сказал Пальцев.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

Ранее Пальцев рассказал о реакции команды на результативную ошибку Матвея Сафонова.