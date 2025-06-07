Футболист сборной России рассказал о реакции команды на результативную ошибку Сафонова

Футболист сборной России Пальцев: мы поддержали Сафонова, такое бывает

Защитник сборной России Валентин Пальцев заявил, что команда поддержала голкипера Матвея Сафонова, чья ошибка в матче с Нигерией привела к пропущенному мячу, передает «Советский спорт».

«В моменте с пропущенным голом поддержали Сафонова. Такое бывает. Никто из нигерийцев не удивил особо. Со сборной Беларуси хочется сыграть в классный футбол», — сказал Пальцев.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

10 июня Россия сыграет с Белоруссией. Встреча состоится в Минске.

Ранее фаната задержали на матче Россия — Нигерия.