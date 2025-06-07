Канадский хоккеист «Эдмонтона» Конор Макдэвид обошел форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в списке бомбардиров Кубка Стэнли.

Макдэвид отметился тремя результативными передачами во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». Теперь на его счету 148 (43+105) очков в Кубках Стэнли, по этому показателю он обошел Овечкина (147).

Во втором матче «Эдмонтон» уступил «Флориде» со счетом 4:5 (ОТ). Счет в серии до 4 побед — 1:1.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в НХЛ побил россиянин Овечкин.

Ранее Доминик Гашек подверг критике США и Канаду из-за Овечкина.