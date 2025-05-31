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Российский вратарь Набоков подписал контракт с американским клубом

Российский вратарь Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
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Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Российский вратарь Илья Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, что Набоков заключил двухлетний контракт. Он стал первым вратарем среди своих коллег, выбранным по драфту в 2024-м году во втором раунде. Набокову был присвоен номер 38.

Хоккеисту 22 года, с 2022 года он играл за магнитогорский «Металлург». В составе клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. В сезоне 2024/2025 Набоков провел 54 игры в составе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), три матча он завершил в сухую.

До этого стало известно, что в финале розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года сыграют три представителя России.

Первым финалистом Кубка Стэнли сезона-2024/25 стала «Флорида Пантерз». В ночь на 29 мая команда в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ на выезде обыграла «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась со счетом 5:3. «Пантерз» выиграли серию с результатом 4-1.

Ранее Роман Ротенберг не получил ни одного голоса на премии КХЛ.

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