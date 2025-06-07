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В Нигерии рассказали, в чем сильна сборная России

Тренер сборной Нигерии заявил, что сборная России хорошо играла в прессинге

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль после матча против сборной России заявил, что команда под руководством Валерия Карпина обнажила проблемы его подопечных при прессинге. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы играли против сильной команды, мы имели несколько моментов, как и соперник. У нас будет много изменений, мы будем работать над прессингом — последние три-четыре матча нам об этом говорят. Нам надо над этим работать, чтобы быть более сильными и настойчивыми в этой части игры», — заявил Шелль.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Валерий Карпин анонсировал изменения в сборной России.

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