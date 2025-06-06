В Нигерии рассказали, на кого похожа сборная России

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль после матча против сборной России заявил, что игра команды под руководством Валерия Карпина похожа на стиль немецкой сборной. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Африканским командам вообще редко когда удается играть в Европе. Я бы сравнил игру вашей сборной с игрой сборной Германии, это довольно умная игра. Возможно, вам будет это приятно. Если вы приедете в Москву и не подготовитесь должным образом, то будете испытывать определенные проблемы. Я знаю, что вы сейчас испытываете трудности с тем, чтобы играть, поэтому отдельно хотел бы поблагодарить вас за теплый прием», — заявил Шелль.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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