Сборная России прервала сухую серию, пропустив впервые с 2023 года

Сборная России пропустила впервые с 2023 года, прервав серию из восьми побед

Сборная России прервала серию без пропущенных мячей, которая длилась с 2023 года.

6 июня национальная команда на московском стадионе «Лужники» сыграла вничью с футболистами из Нигерии. Поединок завершился со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

До этого матча сборная России пропустила 16 ноября 2023 года в матче с Кенией, который прошел в Турции и завершился со счетом 2:2. С тех пор национальная команда под руководством Валерия Карпина провела восемь поединков, в которых одержала восемь побед с общим счетом 44:0.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

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