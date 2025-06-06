Черчесов раскрыл, чего желает Карпину в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Станислав Черчесов назвал одно пожелание для Валерия Карпина, который в ближайшее время может возглавить «Динамо». Его слова приводит РИА Новости.

«В «Динамо» надо приходить, чтобы выигрывать титулы, чего я ему и желаю», — заявил Черчесов.

В СМИ появилась информация, что московское «Динамо» намерено объявить о назначении Карпина главным тренером команды до 16 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Черчесова. По ходу нынешнего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

В минуты написания новости сборная России под руководством Карпина играет с национальной командой Нигерии на московском стадионе «Лужники». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, российская команда впереди — 1:0.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Карпин рассказал о переговорах с «Динамо».