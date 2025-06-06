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Стало известно, когда Карпин возглавит «Динамо»

РИА Новости: «Динамо» объявит о назначении Карпина главным тренером до 16 июня
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московское «Динамо» намерено объявить о назначении Валерия Карпина главным тренером команды до 16 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» объявит о назначении Валерия Карпина на пост нового главного тренера до 16 июня. В этот день команда выйдет из отпуска и приступит к тренировкам. 17 июня игроки пройдут медосмотр», — указано в сообщении.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу нынешнего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Карпин рассказал о переговорах с «Динамо».

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