Трусова раскрыла, на каком сроке беременности находится

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале устроила розыгрыш и попросила подписчиков угадать, на какой неделе беременности она находится.

Один из поклонников предположил верную цифру — 31 неделя. Таким образом, первенец в семье Трусовой и российского фигуриста Макара Игнатова должен появиться примерно через два месяца.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала с Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Уже известно, что пара ждет мальчика.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова рассказала, как выступила в шоу беременная.