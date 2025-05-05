«Было очень страшно»: Трусова рассказала, как выступила в шоу беременная

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что выступала в шоу в Астане уже будучи беременной. Это было ее первое выступление после того, как она узнала, что ждет ребенка.

«Решила поделится с Вами таким видео. Вспомнила, что записала видео перед выходом на лед. Честно, мне было очень страшно! Я знала, что мне нельзя падать, и это очень сильно меня пугало! Интересно, как меняется сознание женщины, когда она понимает, что теперь не одна! Что теперь в ее теле развивается новая жизнь!» — поделилась спортсменка.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала с мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Уже известно, что пара ждет мальчика.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но в сезон не пошла.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова показала видео первой реакции Игнатова на ее беременность.